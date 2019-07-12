Минобороны Турции объявило о начале поставок российских С-400. США грозили им за это санкциями

Минобороны Турции объявило о поставке первых компонентов российских систем противоракетной обороны С-400 на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Турция стала третьей страной после Китая и Беларуси, куда Москва поставляет «Триумфы».

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı.https://t.co/Jp27tuzPJb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2019

США настаивают на отмене заключенной в 2017 году сделки по С-400 на 2,5 млрд долларов между Россией и Турцией, объясняя это тем, что американские истребители F-35 могут стать уязвимыми для российских систем ПВО. В качестве альтернативы Пентагон предложил Анкаре американскую систему Patriot, однако власти Турции не стали отменять договоренности.

В начале апреля США прекратили поставлять Турции детали для F-35, а в конце мая — предъявили двухнедельный ультиматум. По истечении срока они сократили программу подготовки турецких пилотов F-35. По данным Bloomberg, власти Турции рассматривают вариант закупки российских военных самолетов, если Анкару окончательно исключат из программы разработки американских бомбардировщиков.