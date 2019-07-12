В Иркутской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Власти Иркутской области 11 июля ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Об этом говорится на сайте местного правительства.

Отмечается, что за последние сутки в Иркутской области ликвидировали 15 пожаров общей площадью около пяти тысяч гектаров. На утро 12 июля зафиксировано 18 возгораний, площадь которых составила почти 23 тысячи гектаров. Кроме того, в зоне космического контроля спасатели закрыли 60 природных пожаров на площади около 61 тысячи гектаров, передает пресс-служба.

Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по погибшим в результате паводка. Из-за наводнения в регионе с конца июня действует режим ЧС. По последним данным, в результате паводка погибли 25 человек.