В системе голосования через интернет в Москве произошел сбой при первых испытаниях

В системе дистанционного электронного голосования в Москве произошел сбой во время первого тестирования. Об этом в своем фейсбуке сообщил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Первые испытания новой системы решили проверить на выборах лучшего председателя студсовета московского вуза. В список претендентов вошли 15 кандидатов. За них голосовали 1794 московских студента.

«Система вот уже как два часа “висит”, принтеры не печатают, статистика не обновляется, при том, что достоверно известно, что студенты голосуют. Департамент информационных технологий устраняет проблему и обещает, что голоса не потеряны и стоят в очереди», — рассказал он.

Позднее он сообщил, что систему починить не удалось, а наблюдавших за голосованием досрочно распустили. По его словам, подсчет голосов решили проводить в другом месте без наблюдения. В разговоре с «Медузой» он предположил, что результаты будут обсуждать 15 июля.

В пресс-релизе Центральной избирательной комиссии о сбое в работе системы ничего не говорится.

Первое полноценное голосование через интенерт пройдет на выборах в Мосгордуму 8 сентября в трех округах из 45. Глава Мосгордумы Алексей Шапошников ранее отмечал, что все этапы тестирования системы электронного голосования будут проводиться в открытом режиме.