В Туве утонули шестеро детей при попытке пересечь реку вброд на машине. СК возбудил дело
Следственный комитет (СК) по республике Тува возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК).
Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК.
По предварительным данным, в ночь с 11 на 12 июля местный житель обнаружил машину в местечке Одуруг Бай-Тайгинского района, внутри которой были 10 тел, в том числе шестеро детей.
Глава региона Шолбан-Кара-оол рассказывал, что это были две семьи, которые направлялись на отдых к труднодоступным озерам с минеральными источниками.
Автомобиль пытался пересечь реку Шуй вброд, в результате чего опрокинулся. Ранее сообщалось, что машина — марки УАЗ.
Аржаан Дустуг-Хем («Соленая речка») — известное место в Туве, где расположено множество лечебных источников. Попасть туда можно только на УАЗах и джипах через реку Шуй, а дальше около 6 км ехать на лошадях либо идти пешком.