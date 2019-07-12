«Мы фиксируем перегибы»: Кремль — о реализации закона о «неуважении к власти» в регионах

В Кремле сообщили о перегибах в правоприменительной практике закона об оскорблении власти в интернете. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Отвечая на вопрос, следят ли власти за реализацией закона в регионах, Песков сказал: «Безусловно, следят. Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае и месте, где они случаются».

Он напомнил о словах президента Владимира Путина, сказанных в ответ на соответствующий вопрос в ходе «Прямой линии». Тогда глава государства заявил, что «никто не имеет права злоупотреблять» законом, чтобы «ограничить людей в их праве критиковать власть любого уровня».

После вступления в силу закона о неуважении к власти в регионах назначили массово составлять протоколы и штрафовать граждан за оскорбительные высказывания в адрес Путина и местных чиновников.

Например, в Котласе (Архангельская область) на 30 тысяч рублей оштрафовали продавщицу Светлану Бакшееву, по ее словам, за сравнение депутатов с «кучкой идиотов» в соцсетях.

Ранее «Дождь» со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента рекомендовала не наказывать за высказывания в адрес Путина, поскольку запрещено оскорбление президента как института, а не как конкретного лица.