Семерых предполагаемых членов ИГ приговорили к длительным срокам по делу о попытке подрыва «Сапсана»

Московский окружной военный суд приговорил семерых предполагаемых сторонников «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) к срокам от 15 лет до 21 года колонии строгого и особого режимов по делу о попытке теракта на «Сапсане» в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, семеро уроженцев Таджикистана планировали устроить столкновение поезда, следовавшего из Москвы в Петербург, со встречным составом. Согласно материалам дела, для этого они прикрепили тормозной башмак к железнодорожному пути, в результате чего поезд протаранил препятствие.

«Сапсан» не сошел с рельсов, никто не пострадал, пять вагонов были повреждены. В РЖД ущерб оценили в 55 млн рублей. Следствие считает, что после этого осужденные собирались устроить взрыв, но их успели задержать.

Мужчин обвинили в подготовке и совершении теракта, а также в хранении оружия. Один из осужденных вину признал полностью, другой признался в хранении оружия. Остальные фигуранты дела отрицают обвинения.