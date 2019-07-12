Спецкора «Новой газеты» Илью Азара оштрафовали на 20 тысяч рублей за марш 12 июня

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара на 20 тысяч рублей за марш 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

Азара признали виновным в том, что он «создавал помехи движению пешеходов, функционированию объектов транспортной инфраструктуры и блокировал входы и выходы вестибюлей метро в составе группы лиц во время участия в несанкционированном марше» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Изначально Илья Азар входил в состав инициаторов марша, но накануне вышел оттуда из-за его неготовности согласовывать мероприятие с властями Москвы.

Илья Азар. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Во время судебного заседания адвокат Азара Дмитрий Джулай обратил внимание судьи Венеры Бочаровой на текст в рапорте, где было сказано, что журналист во время проведения несанкционированного митинга блокировал входы и выходы из вестибюлей шести станций метро (Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар, Трубная, Китай-город, Лубянка) в составе группы лиц, что сложно представить.

Джулай также отметил, что рапорты в отношении участников митинга были написаны «под копирку» с повтором ошибок и опечаток. Адвокат дважды заявлял ходатайства о вызове сотрудников полиции, давших объяснения и составивших рапорт, из-за несоответствий в нем, но дважды судья Бочарова отказала в удовлетворении ходатайств.

Илья Азар и Дмитрий Джулай. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Во время судебного заседания в качестве свидетеля была вызвана журналистка Елизавета Нестерова, которая также входила в состав инициаторов марша, и была задержана вместе с Азаром.

— Когда мы ждали зеленый свет на светофоре, к нам подошел полицейский, и, не представившись, сказал Илье: «Ну что, пойдем?» <...> Мы явно не мешали движению транспорта. Но тем не менее полицейский нас повел в сторону Петровки, 38. <...> Нас повезли в ОВД «Дорогомиловский», откуда почти сразу выгнали на улицу, а потом увезли в ОВД «Фили-Давыдково». Нам с Ильей сказали, что мы сидим до десяти, причин объяснить не смогли.

Илья Азар. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

Во время оглашения решения судья Бочарова заявила, что суд счел несостоятельными объяснения защитника и Азара, поскольку «Азар был проинформирован о несогласованности публичного мероприятия» и «не прекратил участия в публичном мероприятии, мешая движению пешеходов».

Смягчающим обстоятельством суд счел то, что ранее Азар не привлекался к административной ответственности и имеет малолетнего ребенка. Защита намерена обжаловать решение суда.

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Напомним, 3 июня прошло судебное заседание Елизаветы Нестеровой. Ее также оштрафовали на 20 тысяч рублей по той же статье — за «создание помех движению пешеходов» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого незаконно обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Накануне мероприятия дело против Голунова закрыли в связи с недоказанностью. На марше, по данным «ОВД-Инфо» было задержано не менее 540 человек. Начиная с 13 июня, практически каждый день проходят суды над остальными задержанными — им вменяют денежные штрафы от 5 до 150 тысяч рублей.