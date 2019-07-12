Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда Иванова по обвинению в получении взятки в 4,4 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова по обвинению в получении взятки в 4,4 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК).

Как сообщил прокурор, перед заседанием суда Иванов написал явку с повинной, дал признательные показания и указал на иных причастных к преступлению лиц. Представитель обвинения просил назначить Иванову домашний арест.

«Признаю свою вину, меру, степень, глубину. Я патриот, капитан первого ранга, носитель гостайны, разрабатывал систему ГАС «Выборы»», — заявил Иванов в зале суда.

По версии следствия, Иванов получал взятки от бывших руководителей и акционеров компании «Техносерв». По данным «Коммерсанта», «Техносерв» создавал для ПФР систему виртуальных рабочих мест и единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а также занимался обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных Фонда.

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил РБК, что Иванов накануне подал заявление об отставке с поста замглавы ПФР, однако в пресс-службе заявили, что не располагают такой информацией.

Басманный суд 12 июля также рассматривает вопрос о мере пресечения для директора департамента «Техносерв» по работе с госструктурами Алексея Копейкина. Его подозревают в том, что он помогал передавать взятки (ч. 4 ст. 291 УК). О задержании Иванова и Копейкина стало известно накануне.