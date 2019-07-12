В Государственном архиве литературы и искусства в Москве произошел пожар. Сотрудники эвакуированы

В Москве в Государственном архиве литературы и искусства произошел пожар, сообщает ТАСС.

В Москве загорелся Государственный архив литературы и искусства. Директор сообщила, что в корпусе как раз шёл ремонт - меняли деревянные стеллажи на металлические для усиления противопожарной безопасностиhttps://t.co/vGO4iqlvV7 pic.twitter.com/zJM7AJwl8e — #говоритмосква (@govoritmsk) July 12, 2019

«Задымление произошло на четвертом этаже этого здания. Пожарные прибыли, ищут очаг задымления. Сотрудники учреждения эвакуированы», — рассказал собеседник ТАСС.

Информации о пострадавших нет. В МЧС агентству сообщили, что площадь пожара составляет десять квадратных метров, очаг возгорания нашли между четвертым и пятым этажами.

Директор РГАЛИ Татьяна Горяева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» уточнила, что задымление произошло спустя два часа после ухода рабочих, которые меняли деревянные стеллажи на металлические. По ее словам, в этом корпусе находятся документы госучреждений, а самые ценные коллекции личных архивов хранятся в другом здании.

Российский государственный архив литературы и искусства основали в 1941 году. Там хранятся материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, архитектуры. Указом президента в 1997 году РГАЛИ включили в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов.