«Мемориал» признал политзаключенным обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным 75-летнего ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК).

По мнению организации, дело ученого стоит в одном ряду с другими «шпионскими» делами, которые являются следствием «сознательной государственной политики и пропаганды, создающей в обществе атмосферу военного времени».

«Для поддержания этой атмосферы требуются новые уголовные дела против “шпионов” и “изменников Родины”,

в результате чего деятельность силовиков оказывается направлена на фабрикацию уголовных дел, искусственную криминализацию совершенно законных действий граждан», — считает «Мемориал».

Виктора Кудрявцева задержали летом 2018 года. Следствие считает, что в 2013 году он передал бельгийскому Фон Кармановскому научному институту секретные сведения, которые можно было бы использовать для создания оружия.

Ученый не признает своей вины и настаивает на том, что уже более 20 лет не имеет доступа к секретной информации. По делу о госизмене также проходит Роман Ковалев, начальник Кудрявцева. Они оба находятся в следственном изоляторе.