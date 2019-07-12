РБК: владельцем похищенных сотрудниками ФСБ 136 млн рублей оказался безработный москвич

Владельцем 136 млн рублей, похищенных в банке сотрудниками ФСБ, оказался 33-летний безработный житель Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам потерпевшего, в мае он взял эти деньги «в долг у знакомых» и привозил их в банк, чтобы обменять на доллары по выгодному курсу «через кассу». Мужчина рассказал, что 10 июня он вместе с нанятыми им вооруженными охранниками — тремя уроженцами Грузии — приехал в банк.

Тогда к ним подошли около десяти человек в спецодежде, показали постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий, забрали деньги и уехали на такси, пишет РБК. По словам мужчины, он обратился в полицию, так как предположил, что произошедшее не было похоже на настоящую операцию ФСБ.

Источники РБК утверждают, что полицейские УВД по Юго-западному административному округу установили путь нападавших и личности преступников, а затем передали данные директору ФСБ Александру Борникову.

В банке «Металлург», где произошел инцидент, факт нападения и похищения денег клиентов отрицают. РБК пишет, что речь идет об отдельно стоящем трехэтажном здании, окруженном забором, а чтобы туда попасть, нужно связаться с сотрудниками компаний-арендаторов по внутреннему телефону и пройти через помещение банка.

По словам источников, следствие проверяет предпринимателя Бориса Караматова, который предположительно мог быть посредником между потерпевшим и банком. По предварительной версии, он мог забрать большую часть похищенных денег, добавляют собеседники издания.

Семерых сотрудников ФСБ задержали 5 июля. Их подозревают в совершенном организованной группой разбое. Среди задержанных — трое сотрудников спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К».

Пятерых из них арестовали, а двоих отправили под домашний арест. По данным источников «Новой», задержанные могут быть причастны к хищениию более 100 млн рублей, которые бесследно пропали во время обыска у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД, полковника Дмитрия Захарченко несколько лет назад. Ранее Интерфакс сообщал, что в деле появились восемь новых фигурантов.