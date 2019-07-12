В уголовном деле о сносе забора во время протестов в Екатеринбурге появился первый подозреваемый

В уголовном деле по факту повреждения забора во время протестов в Екатеринбурге появился первый подозреваемый — им стал местный житель Евгений Старцев. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на правозащитника Никиту Томилова.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК (умышленное учнитожение или повреждение имущества) было возбуждено еще 17 мая, однако до сих пор в нем не было фигурантов.

Ранее, как добавляет «МБХ медиа», Старцев был арестован на пять суток по обвинению в мелком хулиганстве во время протестов (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).

В мае в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. В один из дней протестующие сломали забор, установленный вокруг стройплощадки. Часть его выбросили в реку.

Ущерб от поверждения забора оценили в 923 тысяч рублей. Компания ООО «Храм Святой Екатерины» посчитала убытки в том числе с тех секций забора, которые были погнуты. Всего было повреждено или утоплено в реке 176 секций.