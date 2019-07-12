Украинский нацгвардеец Маркив получил 24 года по обвинению в убийстве журналистов Миронова и Роккелли на Донбассе. Его судили в Италии
Суд в итальянской Павии приговорил к 24 годам лишения свободы Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского правозащитника, журналиста и переводчика Андрея Миронова. Об этом сообщает «Громадское».
Обвинение просило приговорить Маркива к 17 годам заключения. Защита требовала его освобождения в связи с недостатком улик. Российская сторона не ответила за запросы итальянского следствия, поэтому Маркиву вменяли только убийство Роккелли. В связи с этим суд проходил в Павии, родном городе Роккелли.
Андрей Миронов и Андреа Роккелли погибли в мае 2014 года в результате минометного обстрела у подножия горы Карачун под Славянском, который тогда контролировали пророссийские сепаратисты.
Маркив имеет двойное гражданство Украины и Италии, на момент убийства журналистов он был в составе подразделения Нацгвардии Украины на горе Карачун.
Защита Маркива настаивает, что Миронов и Роккелли находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня, а он узнал об убийстве только после звонка знакомых журналистов.
Свидетелем по делу проходил французский фотожурналист Уильям Рогелон, который находился в том же автомобиле, что и погибшие журналисты, был ранен, но выжил.
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