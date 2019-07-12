В Петербурге оштрафовали кандидата в мундепы за непрерывный переход дороги. Он выступил против нарушений при регистрации

Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал Романа Максимова на 20 тысяч рублей за непрерывный переход дороги в знак протеста против нарушений при приеме документов в ИКМО «Сампсониевское».

Протокол был составлен по ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного передвижения граждан, повлекшее нарушение общественного порядка).

По словам Максимова, выступавшие в суде полицейский утверждали, что он якобы призывал к перекрытию дорожного движения и игнорировал сигналы регулировщика, хотя видеозаписи это не подтверждают.

Дела еще двух кандидатов в мундепов — Владимира Первовского и Натальи Бариновой — вернули из суда в полицию.

Максимова, Первовского и Баринову задержали 29 июня. Они пытались подать документы в ИКМО «Сампсониевский» для регистрации кандидатами на муниципальных выборах, но не могли это сделать несколько дней из-за подставных очередей.

В знак протеста они начали непрерывно переходить дорогу у администрации Выборгского района, прибывшие на место полицейские задержали их и оставили на ночь в отделе полиции.

Когда документы все же были поданы, ИКМО «Сампсониевское» отказало кандидатам в регистрации, передает ЗАКС.Ру. У Максимова при передаче документов из комиссии потерялись решения конференции «Яблока». Первовский недосчитался сданной при подаче документов копии диплома. Бариновой отказали в регистрации, неверно переписав опись документов и пропустив там пункт о предоставленной справке с места работы.

11 июля Горизбирком отменил решение ИКМО «Сампсониевское» об отказе Первовскому в регистрации. На следующий день комиссия его зарегистрировала, сообщили в петербургском штабе политика Алексея Навального.