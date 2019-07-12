Полиция Махачкалы отказала в возбуждении уголовного дела против автора канала «Сталингулаг»

Полиция Махачкалы отказала в возбуждении уголовного дела против автора телеграм-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова. Об этом сообщает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Проверка проводилась по факту телефонного звонка с махачкалинского адреса Горбунова о минировании объектов в Москве. Оперативник сообщил, что этот факт не подтвердился, но материалы все равно направили в Махачкалу», — рассказал Чиков.

Уведомление от московского управления МВД о проведении проверки пришло на домашний адрес родителей Горбунова 3 июня. В нем говорилось, что поводом для проверки стало обращение самого Горбунова.

«Разумеется, я не обращался ни с какими заявлениями на самого себя, — говорил он. — В этой ситуации я больше всего волнуюсь за родителей.<...> Я не понимаю, почему письмо обо мне пришло им, учитывая, что я давно не прописан в Махачкале, а прописан в Москве».

Александр Горбунов публикует посты на темы российской политики. Сейчас у него свыше 1 млн подписчиков в твиттере и более 370 тысяч читателей в телеграме, где он входит в тройку самых читаемых русскоязычных политических каналов.

Раньше Горбунов вел соцсети анонимно. Он раскрыл свое имя после обысков у своих родственников в апреле этого года. Полицейские объясняли следственные мероприятия тем, что автор телеграм-канала сообщал о ложных минированиях в Москве по телефону.