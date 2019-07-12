Росгвардии хотят передать под охрану посевы опийного мака

Охрану посевов наркосодержащих растений могут поручить Росгвардии и подведомственным ей структурам. Такое предложение опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Новые требования планируют распространить на наркосодержащие растения, которые культивируются для экспертной деятельности и в научных, учебных или медицинских целях.

Росгвардии также могут передать охрану посевов опийного мака, который культивируют в промышленных целях, не связанных с производством наркотиков и психотропных веществ.

Для охраны посевов мака, помимо Росгвардии и ее структур, могут зайдействовать компании, имеющие лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

Реализация требований проекта не потребует увеличения численности подразделений Росгвардии и дополнительного финансирования, говорится в пояснительной записке.

19 июня Госдума приняла на пленарном заседании правительственный закон, который снимает в России запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.

Согласном документу, в стране зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся на основе импортных фармацевтических субстанций.

Их международный рынок контролируется группой из десяти компаний, девять из которых расположены в юрисдикции государств, которые ввели санкции против России.

Авторы законопроекта считают, что импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для «обеспечения национальной безопасности» России.