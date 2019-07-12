Девушку из Брянска вызвали в полицию из-за видео танца. Его проверяют на предмет «неуважения к обществу»

Полиция в Брянске вызвала в отдел для дачи пояснений местную жительницу Алену Червякову из-за видео танцев в стиле тверк. Об этом сообщает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Полицейский сообщил адвокату Федору Сирошу, защищающему Червякову, что сотрудники УМВД нашли в интернете видео, где она танцует с другими девушками возле банка.

По словам полицейского, проверка проводится по каждому видео ее танцев. Червякову пригласили в полицию, чтобы выяснить, с кем она танцевала и где, а также чтобы понять, был ли в ее действия состав административного правонарушения. Девушка отказалась.

«На вопрос адвоката: “Вы что, проверяете ее действия на ч. 3. 20.1 КоАП (статья о неуважении к обществу и власти — ред.)?” последовал ответ “да”».

В июне суд в Брянске уже оштрафовал Червякову на 30 тысяч рублей за видео танца в стиле реггетон. Танец на площадке памятника «Курган Бессмертия» посчитали «оскорблением человеческого достоинства» и «неуважением к обществу».

Сама девушка рассказывала, что танцы — это ее хобби и что она просто хотела снять видео на красивом фоне. По словам Червяковой, у нее не было умысла оскорбить память лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне. Тем не менее, она признала свою вину.