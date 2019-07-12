На пенсионерку из Татарстана составили протокол за негативные высказывания о Путине

Полиция в Татарстане составила административный протокол на пенсионерку из Зеленодольска Зайтуну Короткову за негативное высказывание о президенте России Владимире Путина на митинге 1 мая (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

«[Меня преследуют] за то, что не так выразилась в отношении главы государства. Я не ругала его. Просто сказала, что человек не работает из-за того, что такое безобразие тут происходит», — рассказала она «МБХ медиа».

Ранее из-за этих высказываний на митинге Короткову вызвали в прокуратуру. Прокурор показал ей видео, где она говорит о Путине, и спросил пенсионерку, пойдет ли она еще на акции протеста и что будет говорить о главе государства.

«Мне сказали, что меня не посадят — оштрафуют. Да бог с ним, пусть возьмут. Может, им будет интересно взять у человека пенсию. Пусть едят. <...> Я потеряла столько денег на все эти суды, мужа я потеряла — он умер. Теперь и меня саму судят», — добавила женщина.

Власти Зеленодольска признали дом Коротковой аварийным, хотя позднее судебная экспертиза доказала обратное, отмечал «Коммерсант». Несмотря на это, суд постановил выселить женщину из квартиры.

Короткова критиковала местные власти за реализацию татарстанской программы по расселению аварийного жилья: собственники жилья получали мизерный выкуп в размере 11 тысяч рублей за кв. м.