Bloomberg: в Кремле обсуждают парламентскую реформу для перехода Путина на пост премьера

В администрации президента Владимира Путина обсуждают реформу парламентских выборов, которая позволит «Единой России» сохранить большинство в Госдуме, а ему — стать «премьером с расширенными полномочиями» после истечения полномочий в 2024 году. Это утверждают два близких к Кремлю источника агентства Bloomberg, а также неназванный депутат-единорос.

Реформа предполагает двукратное уменьшение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, — на них предложили оставить 25% мандатов, а на одномандатные округа — 75%. Ее планируют провести к выборам 2021 года — из-за падения рейтингов «Единой России» все большее число ее кандидатов предпочитают быть самовыдвиженцами.

Сохранение конституционного большинства позволит «Единой России» провести необходимые изменения в Конституцию, в том числе забрать часть полномочий от президента к премьеру — каких именно, собеседники Bloomberg не уточнили.

При этом агентство отметило, что предыдущий план сохранения власти, о котором весной сообщали его близкие к Кремлю источники, — «принуждение соседней Беларуси к объединению с Россией для создания нового государства» — провалился и больше не обсуждается. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее называл его «вольными упражнениями», которые не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.