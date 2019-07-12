Зеленский помиловал осужденного в России политзаключенного, которого нашли в колонии Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в 2016 году в России на 8 с половиной лет лишения свободы по обвинению в грабеже и переданного весной 2019 года в Украину для дальнейшего отбывания наказания.

МИД Украины и правозащитное сообщество ранее признавало его политзаключенным, однако после выдачи Украине его этапировали в колонию в Харьковской области, где его обнаружили журналисты телеканала «Громадское». Литвинов написал ходатайство о помиловании на имя президента Украины. 11 июля Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Литвинова, на следующий день замглавы Минюста Украины Сергей Петухов опубликовал решение о его освобождении.

Украинские правозащитники, занимающиеся делом Литвинова, предупреждали, что его освобождения после передачи для отбывания наказания, может быть расценено российской стороной, как нарушение конвенции, согласно которой происходит обмен заключенными между двумя странами.

«Оснований для каких-то негативных последствий я не вижу. У президента есть право помилования, он этим правом воспользовался, — высказал мнение адвокат Литвинова Роман Лихачев. — Как мне видится, нарушения конвенции Украина не допустила. Литвинов не был отпущен без законных процедур, он отбывал наказание».

Первоначально Литвинова, задержанного весной 2014 года в Ростовской области, обвиняли в убийствах и массовых изнасилованиях, якобы совершенных им во время участия в боевых действиях на Донбассе в составе добровольческого батальона «Днепр».

Позже Следственный комитет РФ признал обвинения необоснованными и принес официальные извинения, одновременно возбудив новое дело о грабеже. По версии обвинения, Литвинов и двое неизвестных украинских военных забрали у гражданина России, проживающего в Луганской области в Украине, два автомобиля. Литвинов вину не признал, его адвокат Виктор Паршуткин называл преследование украинца политически мотивированным, с чем соглашалось правозащитное движение «Мемориал».