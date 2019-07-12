Суд в Вильнюсе заблокировал литовский Sputnik за нарушение авторских прав государственных СМИ

Вильнюсский окружной административный суд по требованию литовской Комиссии по телевидению и радиовещанию за нарушение авторских прав заблокировал сайт российского агентства «Sputnik Литва» (входит в МИА «Россия сегодня»). Об этом преcс-служба суда сообщила Baltic News Service.

Литовские интернет-провайдеры должны будут исполнить решение в течение пяти суток. В надзорное ведомство по СМИ с жалобой на Sputnik в начале июля обратился государственный телерадиовещатель LTR, обвинивший агентство в незаконной перепечатке 1464 своих статей.

В Комиссии отмечали, что решение не было политическим и что блокировка сайта агентства никак не связана с его повесткой. Главред «России сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что даже не знает, «как в России на это реагировать — ну не литовские же сайты запрещать».

В прошлом году литовские спецслужбы называли Sputnik инструментом для продвижения российской повестки, а в мае главному редактору литовского отделения запретили въезд в страну на пять лет.