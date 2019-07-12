Мосгоризбирком признал браком достаточную для недопуска Ильи Яшина на выборы долю подписей

Московская городская избирательня комиссия признала недействительными 562 подписи, сданных кандидатом в депутаты Мосгордумы Ильей Яшиным, сообщил он фейсбуке. Это на 133 больше допустимой доли брака в 10% — 429 подписей.

По его словам, часть подписей забраковали за несоответствие данных полицейской базе, а другие были убраны графологами. «Никаких "мертвых душ" в моих подписях, конечно, не нашли — снимают через техническую закрытую процедуру», — написал он. Оппозиционер добавил, что его юристы вскоре подадут возражения и что Мосгоризбирком, рассмотрев их аргументы, должен будет вынести решение о регистрации.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. 6 июля был последний день подачи документов на регистрацию кандидатом в Мосгордуму, решение о регистрации московские окружные избиркомы должны принять до 16 июля. На недопуск на выборы жаловались несколько десятков независимых кандидатов, у здания МГИК с 10 июля проходят ежедневные пикеты в их поддержку.