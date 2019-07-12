СМИ: эмигрировавший банкир Пугачев в 2014 году жаловался Путину на угрозы замглавы АСВ, которого связывали с полковником ФСБ Черкалиным

Бывший сенатор и владелец Межпромбанка Сергей Пугачев в 2014 году в письме президенту Владимиру Путину жаловался на угрозы со стороны замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова, сообщили The Bell и Forbes. Ранее СМИ связывали отставку и отъезд за границу Мирошникова с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Пугачев писал, что Мирошников организовал против него кампанию после отзыва лицензии у Межпробанка «главным действующим лицом» организованной против него кампании после того, как у Межпромбанка в 2010 году была отозвана лицензия и он был передан АСВ.

«Наиболее вопиющим является вымогательство организованной группой сотрудников АСВ, а также их пособников 350 млн долларов у меня лично под угрозой физической расправы и уголовного преследования лично меня и моих детей на базе коррупционных связей в Следственном комитете», — цитируют издания письмо.

Пугачев утверждает, что во время встречи на яхте экс-сотрудник АСВ и связанный с Мирошниковым человек говорили ему: «350 миллионов — это не такая и дорогая цена, уплаченная за вашу жизнь и жизнь ваших родных», — привел банкир их слова в разговоре с The Bell. «Это был не интеллигентный разговор, а реальные угрозы, — мол, что они пришлют прямо на яхту палец моего сына», — добавил он.

Письмо было приобщено к материалам международного арбитража в Гааге, где Пугачев в 2015 году потребовал взыскать с российских властей 12 млрд долларов за принуждение к невыгодным сделкам и изъятие активов. Сам Мирошников во время рассмотрения иска Пугачева в Высоком суде Лондона говорил, что в обвинениях банкира «нет ни грамма правды», утверждает The Bell.

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Напомним, главу второго «банковского» отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина и двух его коллег задержали 25 апреля по обвинению в вымогательстве у бизнесмена. При обысках у фигурантов дела нашли 12 млрд рублей наличных денег и драгоценностей.

СМИ называли Мирошникова «близким другом» Черкалина и утверждали, что тот покинул Россию в день задержания полковника ФСБ. Двое банкиров говорили The Bell, что Черкалин и Мирошников в преддверии отзыва лицензий предлагали им «решить будущие проблемы» за в среднем «30% от объема выведенных средств».