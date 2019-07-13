Отец обвиняемой в госизмене рассказал, что на нее завели дело из-за раскрытия латышам сотрудника ФСБ

Жительницу Калининграда Антонину Зимину обвинили в госизмене (ст. 275 УК), потому что она раскрыла сотрудника Федеральной службы безопасности России латвийской разведке, переслав его изображение через интернет. Об этом рассказал ее отец Константин Зимин в интервью изданию «Новый Калининград».

По его словам, об этом ему сказал следователь. Зимин считает, что речь идет о друге дочери Руслане Панкратове, работавшем в ФСБ и присутствовавшим на ее свадьбе в 2015 году. Там же были и ее приятели из Риги.

«Он тогда подпил хорошенько, перед латышами выпендривался, что он — сотрудник ФСБ», — сказал Зимин.

Он отметил, что, по мнению самой Зиминой, на нее донес Панкратов.

Зимину задержали по делу о госизмене летом прошлого года. Детали дела неизвестны, так как оно маркировано грифом «секретно». Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев утверждал, что, по словам Зиминой, сказала ему, «все доказательства по ее делу — это фотографии с ее свадьбы».

По делу о госизмене арестован муж Зиминой Константин Антонец, директор Балтийского центра диалога культур в Калининграде, которым его жена руководила до 2016 года. Детали дела также не разглашаются.