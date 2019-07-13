Сенаторы США призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за поставок российских С-400

Члены комитетов по Вооруженным силам и по международным делам Сената США призвали президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета по международным делам.

«Принимая поставки С-400 из России, президент Эрдоган выбрал опасное партнерство с Путиным в ущерб безопасности Турции, экономическому процветанию и целостности альянса НАТО», — сказано в заявлении.

Помимо этого, сенаторы призвали прекратить участие Турции в программе по поставке американских истребителей F-35. Они заявили, что улучшение сотрудничества между США и Турцией невозможно, пока президент Турции Реджеп Эрдоган «зациклен на усилении связей с Владимиром Путиным в ущерб экономическому процветанию Турции и безопасности альянса НАТО».

Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с и.о.главы Пентагона Марком Эспером заявил, что приобретение Турцией С-400 «является не предпочтением, а необходимостью». Акар сказал, что Турция продолжает оценивать предложения США и по американским комплексам Patriot.

Минобороны Турции объявило о поставке первых компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в провинции Анкара накануне. США выступили против этого, объяснив, что американские истребители F-35 могут стать уязвимыми для российских систем ПВО.

В апреле США прекратили поставлять Турции детали для F-35, а в конце мая — предъявили двухнедельный ультиматум. После этого они сократили программу подготовки турецких пилотов для полетов на F-35.