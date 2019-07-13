«Коммерсант» рассказал об отмене штрафов для ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Мосгорсуд отменил два штрафа на общую сумму в 500 тысяч рублей для Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по делу об уменьшенных дорожных знаках, сообщает «Коммерсант».

Решение было вынесено 26 июня. В определении суда говорится, что основной спор был вокруг трактовки предварительного национального стандарта (ПНСТ). Он разрешает размещать на улицах дорожные знаки размером 500 x 500 мм на «нескоростных» улицах.

В Госавтоинспекции утверждали, что документ носит рекомендательный характер, а в ЦОДД – что его можно применять вместе с национальными стандартами без согласований с ГИБДД. В определении суда сказано, что ПНСТ может «вступать в расхождение с существующими практиками», но в таком случае положения нужно применять при «условии обеспечения безопасности дорожного движения». Суд решил, что в ЦОДД смогли создать подобные условия.

«Мы были уверены в своей правоте,— сказали «Коммерсанту» в Центре. Не зафиксировано ни одно ДТП из-за уменьшенного типоразмера знаков. Кроме того, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой».

Спор между ГИБДД и ЦОДД начался в прошлом году, рассказывает «Коммерсант». Центр установил несколько знаков меньшего размера на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве, Госавтоинспекция посчитала это нарушением ГОСТов.

Впоследствии за несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог (ст. 12.34 КоАП) ЦОДД оштрафовали на 200 тысяч рублей, за повреждение дорог или других дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП) – на 300 тысяч.