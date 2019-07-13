В результате атаки на гостиницу в Сомали погибли не менее 13 человек

В результате атаки боевиков «Аш-Шабаб» (террористическая группировка, запрещена в России) на гостиницу в сомалийском городе Кисмайо погибли не менее 13 человек, сообщил агентству Reuters офицер полиции Мохамед Абди.

Местный старейшина Ахмед Абдулле заявил о 14 погибших. Среди них – двое журналистов. Абди рассказал, что в ходе спецоперации четверо нападавших были убиты. Многих людей, находившихся в гостинице в момент нападения, удалось спасти.

«Мы опечалены и возмущены произошедшим и самым решительным образом осуждаем эту ужасную бойню», — заявил генеральный секретарь Федерации сомалийских журналистов Ибрагим Моалимуу.

Нападение на гостиницу произошло накануне. Там собрались местные старейшины и парламентарии для обсуждения региональных выборов.