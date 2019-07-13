В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина»

В Киеве в ночь на 13 июля обстреляли из гранатомета здание местного телеканала, сообщает городская полиция. В этом здании находится телеканал «112 Украина», уточняется на его сайте.

В результате произошедшего пострадавших нет. Правоохранители возбудили уголовное дело о террористическом акте (ч.1 ст. 258 УК Украины).

Сообщение о произошедшем поступило в полицию в 3:40 по местному времени. Прибывшие на место полицейские, взрывотехники, кинологи и патрульные обнаружили на месте тубус гранатомета, который планируют направить на экспертизу, а также разрушенный фасад здания. В городе проводят спецоперацию для задержания человека, устроившего стрельбу, а также действия для установления людей, причастных к произошедшему.

Накануне сотрудники телеканала обратились к украинским правоохранителем с заявлением, в котором попросили защитить их «от произвола национал-радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала», а также заставить «отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам».

Ранее украинский телеканал NewsOne отменил телемост с «Россией 1» из-за якобы поступивших им «прямых угроз физической расправой», против него позже возбудили дело о покушении на госизмену. СБУ предложила ввести санкции также против телеканала «112 Украина». Бенефициарами обоих украинские СМИ называли украинского бизнесмена и кума президента Владимира Путина Виктора Медведчука.