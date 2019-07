СМИ узнали о штрафе в 5 миллиардов долларов для Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica

Федеральная торговая комиссия США (FTC) одобрила соглашение с социальной сетью Facebook на сумму около 5 млрд долларов по делу об утечке данных пользователей, произошедшей в прошлом году. Об этом сообщают The Wall Street Journal и The New York Times со ссылкой на источники.

За подобное решение проголосовали три из пяти членов комиссии. После этого его должен одобрить Минюст США. WSJ отмечает, что он редко отклоняет решения комиссии. В случае его принятия этот штраф станет самым большим, наложенным FTC на технологическую компанию. Сейчас самым большим является штраф в 22 млн долларов, наложенный на Google в 2012 году.

Напомним, скандал из-за с утечки данных пользователей Facebook разгорелся в апреле прошоого года. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая со штабом президента США Дональда Трампа, незаконно собрала данные 87 млн пользователей для анализа политических предпочтений избирателей.

Основатель Facebook Марк Цукенберг выступил в Сенате и извинился за утечку. Он объяснил произошедшее отсутствием опыта в управлении компанией. Из-за произошедшего Facebook в прошлом году уже оштрафовали на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов).