Силовики задержали сотрудницу ингушского музея репрессий по делу о применении насилия к полицейским

Силовики задержали ингушскую активистку, сотрудницу «Мемориального комплекса жертвам репрессий» Зарифу Саутиеву по делу о соучастии в применении насилия к представителям власти (ч. 3 ст. 33, ч. 2. ст. 318 УК), сообщил в фейсбуке адвокат Билан Цуро.

Он рассказал, что после задержания Саутиеву вывезли в Нальчик, где после составления протокола ее отправят в изолятор временного содержания. Адвокат предположил, что заседание об избрании ей меры пресечения пройдет в ближайшие дни.

В январе Саутиеву уволили из «Мемориального комплекса жертвам репрессий», сообщала «Медиазона». Активистка связывала произошедшее с участием в оппозиционных акциях. В марте Саутиева добилась восстановления на работе через суд.

В конце марта в Ингушетии прошли протесты из-за соглашения об изменении административных границ между Чечней и Ингушетией. После согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения. В настоящее время по делу о беспорядках на митинге проходят несколько десятков человек, большинство из них находятся под арестом.