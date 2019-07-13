Украинский политзаключенный Сергей Литвинов вышел на свободу

Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, осужденный в России на 8,5 лет за грабеж и помилованный президентом Украины Владимиром Зеленским, вышел на свободу из колонии в Харькове. Об этом сообщает «Громадское».

Помилованного политзаключенного Сергея Литвинова, которого после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова, выпустили на волю https://t.co/fsnfLOkmwr — Громадское (@HromadskeRU) July 13, 2019

«И пытали, и издевались, и унижали, и все, что можно было. Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко», — рассказал Литвинов о заключении в России. Он поблагодарил Зеленского за помилование, а общественность и СМИ – за поддержку.

Напомним, приговор Литвинову вынес Тарасовский суд Ростовской области в 2016 году. Украинские власти признали его политзаключенным. Весной 2019 года Литвинова передали на Украину для дальнейшего отбывания наказания, в течение нескольких месяцев он находился в колонии Харькова.