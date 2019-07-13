Сбербанк рассказал о росте расходов россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года выросла в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в результатах ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», результаты которого приводит РБК.

В Сбербанке заявили, что на продукты питания приходится самая высокая доля расходов в структуре потребления граждан России.

«Мы предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся», — отметили аналитики. Они объяснили, что сейчас продовольственная инфляция опережает рост реальных доходов населения, поэтому доля расходуемых на продукты денег становится больше.

На втором месте находятся траты на коммунальные услуги, они сократились во втором квартале с 15,4% до 15,2% по сравнению с прошлым годом. Также уменьшилась доля расходов на одежду — с 10 до 9,7%, а расходы на выплаты процентов по кредитам не изменились, их доля составила 6,6%.

Также по сравнению с 2018 годом увеличилась доля россиян, заявивших об отсутствии у них каких-либо сбережений (43% против 41%). Средний объем сбережений, в том числе наличных средств, банковских вкладов и вложений в ценные бумаги, согласно подсчетам Сбербанка, составил 152 тысячи рублей во втором квартале, он снизился в годовом выражении на 13%.

Помимо этого, аналитики Сбербанка пришли к выводу, что долги россиян растут. Объем задолженности вырос на 10%, до 260 тысяч рублей, во втором квартале в годовом выражении. При этом доля граждан с долгами по потребительским кредитам не меняется и составляет 35%.

В первом квартале этого года Росстат и Счетная палата обнаружили, что реальные доходы населения упали на 2,3%. По прогнозам Счетной палаты, ситуация до конца года не изменится, так как не ожидается введения новых мер социальной поддержи. В начале июня исследовательская компания Ipsos Comcon заявила, что больше половины россиян в прошлом году покупали продукты только по акциям.