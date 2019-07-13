У Мосгоризбиркома продолжаются одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

В Москве у здания Мосгоризбиркома продолжаются одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, рассказала «Новой газете» депутат Пресненского района Анастасия Ромашкевич.

Координатор политического комитета партии «Яблоко» Борис Мисник. Фото: Анастасия Ромашкевич

Акция началась в 13:00, в настоящее время на месте находятся несколько человек. К месту одиночных пикетов незадолго до начала акции пришел провокатор с плакатом. Ромашкевич рассказала, что он стоял недалеко от входа в Мосгоризбирком более часа, из-за чего другие участники серии пикетов не могли проводить акцию. Один мужчина, пришедший на одиночные пикеты, встал на расстоянии 50 метров от него, у другого конца здания. Впоследствии полицейские попросили провокатора уйти.

Фото: Анастасия Ромашкевич

По словам мужчины, смысл плаката был в том, что у одного из депутатов якобы «есть помощница Лиза, которая снималась в порно», отметила Ромашкевич. Она добавила, что не знает, о ком именно идет речь, уточнив, что Лиза, про которую идет речь, имеет отношение к выборам, помогает на них.

Одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму начались 10 июля. В тот же день у здания управы Красносельского района кандидат Илья Яшин провел депутатский прием, обратившись к присутствовавшим с крыши машины. Накануне Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи, собранные Яшиным, что превышает допустимое число брака. На возможный недопуск на выборы жаловались и другие независимые кандидаты.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. 6 июля был последний день подачи документов на регистрацию кандидатов, решение о допуске на выборы московские окружные избиркомы должны принять до 16 июля.