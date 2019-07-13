В Ингушетии задержали автора издания «Фортанга» по делу о наркотиках. Он пожаловался на пытки током

В Ингушетии сотрудники ФСБ 12 июля задержали бывшего автора оппозиционного издания «Фортанга» Рашида Майсигова, сообщила редакция сайта. При обыске у него обнаружили «пакет с белым порошком», а его адвокат говорил о применении пыток в отделении.

Накануне утром в дом, где он жил, ворвались силовики в масках, которые сразу надели на Майсигова наручники, рассказала его мать «Фортанге». Помимо неизвестного вещества, они также изъяли некие «листовки про Грузию», предположительно, с призывами о присоединении к ней Ингушетии — в июне неизвестные развешивали их в регионе, отметил «Кавказский узел».

О местонахождении журналиста его семья узнала только утром — его доставили в ИВС Назрани. Как рассказал адвокат Магомед Аушев, Майсигова подозревают в обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Защитник добавил, что

«также вначале речь шла о статье об измене Родине. Никакой госизмены быть не может, это его пугали. Применили к нему физическое воздействие, били током».

«ФСБ когда кого-то задерживает, они его на какое-то время максимально изолируют, чтобы человек чувствовал себя неуверенно. Его тупо весь день держали, применили физическую силу с целью психологического воздействия», — приводит слова Аушева «Фортанга». В редакции рассказали, что Майсигов прекратил работать с ними месяц назад после получения угроз из-за журналистской деятельности.

Ранее 13 июля стало известно о другом задержании в Ингушетии —сотрудницу музея репрессий сделали подозреваемой по делу о применении насилия к полицейским на мартовском митинге в Магасе. Оппозиционное издание «Фортанга» подробно освещало как сами протесты против утверждения границ с Чечней, так и последовавшие после этого административные и уголовные дела.