С Байконура стартовала ракета «Протон» с космической обсерваторией «Спектр-РГ»

С аэродрома Байконур в 15:31 мск стартовала ракета «Протон-М», которая выведет на орбиту астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», сообщил «Роскосмос». Телескоп должен будет отделиться от разгонного блока примерно через два часа после запуска.

«Спектр-РГ» заработает полноценно спустя три месяца после этого, когда окажется рядом с точкой Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли. В течение почти 6,5 лет аппарат будет составлять подробную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Разработкой двух телескопов для «Спектра-РГ», построенного НПО имени Лавочкина, занимались Институтом космических исследований РАН и немецкий Институт внеземной физики общества имени Макса Планка. Запуск аппарата дважды переносили: старт 21 июня отменили из-за разрядившейся батареи «Спектра», а 12 июля — для устранения замечания на ракете.