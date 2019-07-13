Румынская теннисистка в финале Уимблдона разгромила американку Серену Уильямс

Румынская теннисистка Симона Халеп впервые стала победительницей турнира Большого шлема «Уимблдон» после разгрома американки Серены Уильямс.

Финал женского одиночного разряда завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Халеп, матч длился 56 минут. При этом по активно выигранным мячам Уильямс ее обошла (17:13), отмечает «Би-Би-Си».

Для Халеп это вторая победа в турнире Большого шлема, на счету у Уильмся их 23 (среди которых 7 приходятся на «Уимблдон»). В рейтинге Женской теннисной ассоциации Халеп занимает 7 место, Уильямс – 10-е.

В финале юниорского женского «Уимблдона» победу одержала украинка Виктория Снигур. 14 июля определится и победитель в мужском одиночном разряде – в финальном матче встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и третья ракетка швейцарец Роджер Федерер.