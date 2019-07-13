В Петербурге умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

В Петербурге на 84-м году жизни умер поэт Виктор Соснора, сообщил в фейсбуке ученый-византолог и публицист Вадим Лурье. В Мариинской больнице, где он находился, отказались от комментариев.

По словам Лурье, поэта госпитализировали накануне после резкого ухудшения состояния.«Во второй половине ночи сделали операцию, прогноз был плохой; после операции утром в реанимации прогноз также был плохой — и днем умер», — написал он.

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Соснора, которого критики относили ко «второй волне русского авангарда», в советское время публиковался как в официальных издательствах, так и в самиздате, и за рубежом. Первые поэтические сборники «Январский ливень» и «Триптих» он выпустил в 1960-х годах, тогда же опубликовал и свой перевод «Слова о полку Игореве» — культуролог Дмитрий Лихачев называл его «поэтическим домысливанием летописных сказаний».

Впоследствии он также написал несколько исторических повестей — «Две маски» и «Спасительница отечества», посвященные периоду царствования Екатерины II, а также «Николай» об императоре Николае I. После распада СССР стал лауреатом премии «Северная Пальмира», премии Андрея Белого и национальной премии «Поэт».