В части под Саратовом взорвалась цистерна с топливом. Четверых военных госпитализировали с тяжелыми ожогами

В Саратовской области на территории военной части под Вольском взорвалась железнодорожная цистерна с топливом рядом со станцией Сенная, сообщает областное управление МЧС. Четверых военных госпитализировали с ожогами, рассказали в Саратовском гарнизоне Интерфаксу.

По словам представителя командования гарнизона, военных оперативно госпитализировали, их жизни «ничего не угрожает», а пожар уже был ликвидирован. При этом ожоги у двух из них составили 90% тела, заявили в саратовском правительстве. Еще у одного — 70% ожогов, у четвертого — 40%.

По данным местного издания «Вольск.ру», 26-летний сержант Валерий Мальков получил почти 100% ожогов и находится в тяжелом состоянии в районной больнице. Остальных троих военных доставили в реанимацию военного госпиталя. О тяжелом состоянии здоровья военных также сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

Как пишет «КП», взрыв произошел из-за разрыва шланга во время перекачки топлива из цистерны в грузовой автомобиль — разлившийся бензин по неизвестной причине воспламенился. На фото из соцсетей рядом с железнодорожной цистерной стоят сгоревший бензовоз КамАЗ и воинский ЗИЛ.