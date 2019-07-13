В Ростове арестовали замглавы Северо-Кавказской железной-дороги по делу о взятке на 1,5 млн рублей

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону арестовал первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги Алексея Черняева по делу о взятке в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете.

Согласно материалам дела, вместе с подчиненным он получил от представителя некой компании взятку более чем на 1,5 миллиона рублей за обеспечение беспрепятственного проезда ее поездов (ч. 6 ст. 290 УК).

В филиале РЖД говорили, что Черняева уволили еще 1 июля, от остальных комментариев там отказывались. О его задержании стало известно накануне, причем дату задержания следствие не называло.