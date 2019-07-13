Жители села в Кузбассе пятый день блокируют дорогу до Новокузнецка, которую планируют взорвать угольщики

В Кемеровской области жители поселка Анапас и соседних Листвяг с 9 июля блокируют трассу до Новокузнецка: власти передали ее компании «Сибэнергоуголь», которая намерена взорвать ее, чтобы расширить угольный разрез. Об этом пишут «Сибирь.Реалии».

Местные жители рассказали, что в 300 метрах от дороги уже заложили взрывчатку, и днем они находятся на автомобилях вблизи с этим местом. «Нас тут семь автомобилей, около двадцати человек.. Место закладки видно отсюда. Но мы не даем провести взрывные работы», — говорил участник акции изданию «КузПресс». С 15 июля они планируют перейти на круглосуточное дежурство.

«Сибэнергоуголь» в заявлении, которое также опубликовало издание, пообещал потратить 180 млн рублей на строительство новой дороги из Анапаса к концу 2019 года, которая «по качеству будет значительно лучше предыдущей». В свидетельстве о госрегистрации права уже существующая дорога называется технологической. Жители утверждают, что она относится к категории общего пользования — по ней ходит ежедневный автобус до Новокузнецка.

По словам участников акции, накануне чиновники собирали их в клубе Анапаса, где убеждали не препятствовать взрыву. Они также утверждают, что представители «Сибэнергоугля» якобы угрожали через суд взыскать с них упущенную выгоду.

В прошлом году жители Анапаса на два часа перекрывали трассу между Новокузнецком и соседним селом Костенково, чтобы также спасти ее от взрыва сотрудниками другой угольной компании. Собравшихся, как писали «Сибирь.Реалии», разогнала полиция, нескольких человек задержали и оштрафовали за несанкционированный митинг. В октябре угольщики потребовали с его предполагаемых организаторов 14 млн рублей за простой, однако суд, согласно тексту решения, отклонил иск.