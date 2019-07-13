Всем самовыдвиженцам в «протестном» 43-м округе отказали в регистрации. Любовь Соболь объявила голодовку

Обновление 23:21 Любовь Соболь объявила голодовку из-за отказа в регистрации — у нее признали браком 15% подписей.

Московский городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам по 43 избирательному округу, сообщила пресс-служба комиссии каналу «Москва 24».

В качестве причины назвали превышение допустимого 10%-ного уровня брака среди подписей, а также ошибки в документах. Таким образом до выборов допустили только троих кандидатов — представителей парламентских партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», которым по закону не требуется собирать подписи.

По 43-му округу выдвигались в том числе юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин, актер Андрей Соловьев, бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий. В середине июня свою кандидатуру там отозвала основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. 6 июля был последний день подачи документов на регистрацию кандидатом в Мосгордуму, решение о регистрации московские окружные избиркомы должны принять до 16 июля. На недопуск на выборы жаловались несколько десятков независимых кандидатов, у здания МГИК с 10 июля проходят ежедневные пикеты в их поддержку.