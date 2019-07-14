Bloomberg: США определились с санкциями в отношении Турции из-за поставок российских С-400

США определились с пакетом санкций, которые планируют ввести против Турции из-за поставок в страну российских систем противоракетной обороны С-400, и планируют объявить о них в ближайшие дни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, администрация президента США Дональда Трампа выбирала между тремя пакетами санкций. В чем именно будут заключаться ограничения, не уточняется. Их еще должен будет одобрить Трамп.

Один из источников Bloomberg утверждает, что об ограничениях США в отношении Турции будет объявлено в конце следующей недели. При этом администрация Трампа не хотела объявлять о санкциях 15 июля – в годовщину попытки переворота в Турции, который произошел в 2016 году. Это сделано во избежание подозрений в связи с участниками восстания.

В Госдепартаменте США от комментариев о возможном введении санкций отказались.

Ранее американские сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за поставок С-400 и прекратить участие страны в программе по поставке американских истребителей F-35.

Напомним, Минобороны Турции 12 июля объявило о поставке первых компонентов С-400 на авиабазу Мюртез в провинции Анкара. В настоящее время на базу поставляют компоненты российской системы. США выступили против поставок, объяснив, что американские истребители F-35 могут стать уязвимыми для российских систем ПВО.

В апреле США прекратили поставлять Турции детали для F-35, а в конце мая — предъявили двухнедельный ультиматум. После этого они сократили программу подготовки турецких пилотов для полетов на F-35.