Новая газетастать со–
участником
×

The Times: спецслужбы Великобритании установили личность подозреваемого в утечке переписки посла страны в США

Общество

 

Британские спецслужбы установили личность человека, подозреваемого в утечке писем посла Великобритании в США Кима Дэррока, им оказался госслужащий. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники. 

У подозреваемого был доступ к архивным документам британского МИД. Имя госслужащего не называется. 

Скотланд-Ярд вместе с разведывательной службой MI6 и группой внутренних расследований в министерстве иностранных дел установили, что иностранные хакеры к утечке не причастны. 

После публикации писем Дэррока между Великобританией и США разгорелся скандал, так как дипломат в переписке плохо отзывался об американском президенте Дональде Трампе, называя его «неумелым» и «некомпетентным». Трамп после этого заявил, что власти США больше не будут сотрудничать с Дэрроком. 

Власти Великобритании сообщили, что проведут расследование инцидента. 10 июля стало известно, что британский посол в США покинет свой пост.

Читайте также

Опять Трамп. Политический реслинг

 

Теги:
великобритания, посол, утечка, em
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera