The Times: спецслужбы Великобритании установили личность подозреваемого в утечке переписки посла страны в США

Британские спецслужбы установили личность человека, подозреваемого в утечке писем посла Великобритании в США Кима Дэррока, им оказался госслужащий. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

У подозреваемого был доступ к архивным документам британского МИД. Имя госслужащего не называется.

Скотланд-Ярд вместе с разведывательной службой MI6 и группой внутренних расследований в министерстве иностранных дел установили, что иностранные хакеры к утечке не причастны.

После публикации писем Дэррока между Великобританией и США разгорелся скандал, так как дипломат в переписке плохо отзывался об американском президенте Дональде Трампе, называя его «неумелым» и «некомпетентным». Трамп после этого заявил, что власти США больше не будут сотрудничать с Дэрроком.

Власти Великобритании сообщили, что проведут расследование инцидента. 10 июля стало известно, что британский посол в США покинет свой пост.