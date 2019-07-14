В Хабаровске в результате наезда полицейского на пешеходов погиб один человек

В Хабаровске полицейский наехал на троих пешеходов, один из них скончался. Об этом сообщается на сайте управлений МВД и СК по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля, двоих пострадавших госпитализировали. Медицинское освидетельствование показало, что полицейский был трезв.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК). Руководство МВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении полицейского. Если его вина будет доказана, то правоохранителя планируют уволить из МВД в соответствии с законодательством, а его руководителей — привлечь к дисциплинарной ответственности.