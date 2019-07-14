Правозащитники рассказали о девушке, которую родственники насильно увезли в Чечню, чтобы выдать там замуж

Родственники насильно увезли в Чечню 20-летнюю девушку, которая сбежала в московский женский кризисный центр «Китеж» из-за того, что ее принуждали к замужеству. Об этом рассказала «Медиазоне» активистка Дарья Серенко.

Имя девушки из соображений безопасности не называется. По словам Серенко, она жила вместе с родителями в Москве, отец грозился выдать ее замуж в Чечне. По данным «Китежа», у нее отобрали паспорт, ей не разрешали продолжать учиться и выходить на улицу.

«Я знаю, что, уехав из Москвы этим летом, обратно я точно не вернусь, и выбраться из республики будет гораздо сложнее. Но все равно мне очень трудно решиться, я жалею родителей и очень сильно боюсь за свою жизнь одновременно», — сообщила девушка правозащитной организации «Правовая инициатива».

Девушка в течение нескольких недель готовилась к побегу и пришла в центр «Китеж» 5 июля, уточнила Серенко. Через пять дней, оставив деньги и документы, она исчезла. По словам активистки, 12 июля девушке удалось связаться с подругой, которой сообщила номер рейса, которым ее собираются вывезти в Чечню и рассказала, что ее «накачивали лекарствами и фенибутом».

Мужчина, с которым девушка встречалась, получает угрозы, добавила Серенко. Правозащитники обратились в полицию в связи с происходящим, однако силовики поговорили с родителями, которые им сказали, что все в порядке. В аэропорту Внуково родственники девушки не разрешили правозащитникам пообщаться с ней.

«Она достаточно странно себя вела, немножко заторможенно. У нее были перекрашены волосы, она была рыжая, ее перекрасили в темный», — заметила Серенко. В конце концов семья прошла в самолет, полицейские сказали, что оснований для задержания у них нет.