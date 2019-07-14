Глава Мосгоризбиркома: Соболь оказывает давление на избирательные комиссии через соцсети

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь оказывает давление на избирательные комиссии. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Горбунова, 725 подписей, собранных Соболь, признали недействительными. «Сначала обсуждалось 975, то есть ей простили 250 подписей — там, где были незначительные исправления. 14,67% брака. Допустимый брак — 10%. То есть ей не хватает подписей для регистрации. И через соцсети она давит на избирательные комиссии», — сказал он.

В подписных листах в поддержку Соболь есть умершие, проживающие в других избирательных округах граждане, а также те, кто живет в Москве по временной регистрации, добавил Горбунов.

Глава Мосгоризбиркома призвал кандидатов, которым не хватает подписей для регистрации в качестве кандидатов, приходить на заседания окружных избиркомов и доказывать свою правоту. Комиссии настроены доброжелательно, подчеркнул он.

Соболь выдвигалась в 43-м округе, где накануне отказали в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам. В связи с происходящим юрист ФБК объявила голодовку.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. 6 июля был последний день подачи документов на регистрацию кандидатом в Мосгордуму, решение о регистрации московские окружные избиркомы должны принять до 16 июля. Помимо Соболь, на недопуск на выборы жаловались и другие независимые кандидаты. У здания МГИК с 10 июля проходят ежедневные одиночные пикеты в их поддержку.