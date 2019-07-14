В Екатеринбурге прошел пикет в поддержку студента, осужденного по делу об изнасиловании школьниц

В Екатеринбурге родители и друзья студента Уральского политехнического колледжа Владислава Машарова, приговоренного к семи годам лишения свободы по делу об изнасиловании двух школьниц, вышли на пикет с требованием пересмотреть и прекратить его уголовное преследование.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

В руках они держали плакаты с цитатами, ставящими под сомнение совершение Машаровым вменяемых ему преступлений.

«Мы считаем это дело сфальсифицированным, так как одна из потерпевших девушек в разговорах с друзьями признается, что никакого изнасилования не было, а дать показания на Владислава ее заставили полицейские. Есть даже соответствующая аудиозапись. Что касается второй потерпевшей, то биллинги телефонов ее и Владислава показывают, что они не находились рядом во время якобы совершенного изнасилования», — рассказала «Новой газете» мать Владислава Ольга Машарова.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Об уголовном преследовании Владислава Машарова «Новая газета» рассказывала в феврале этого года. В деле против студента действительно есть немало нестыковок. Помимо упомянутых признаний одной из потерпевших и биллингов, существуют копии переписок потерпевших со своими друзьями, в которых девушки говорят, что «просто подписали» то, что предложил следователь.

Само уголовное дело началось с публикации в сети интимной фотографии третьей школьницы, которая проходила по делу свидетелем. Фото было сделано в доме Владислава Машарова. По словам школьницы, сотрудники полиции сначала пришли к ней, и попросили написать заявление об изнасиловании, однако она отказалась. Тогда, согласно ее показаниям, полицейские попросили рассказать, с кем еще общается Владислав, и она указала на девушек, которые и выступили в итоге в качестве потерпевших.

28 декабря 2018 года Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил Владислава Машарова к семи годам лишения свободы. Свердловский областной суд оставил это решение в силе.