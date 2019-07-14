В Новопушкинском сквере началась «Массовая встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями»

В эти минуты в Москве, в Новопушкинском сквере, проходит несогласованная «Массовая встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями». По оценкам корреспондентов «Новой», на 14:00 здесь собралось около 500 человек. Они требуют регистрации всех независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Среди собравшихся — депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он, в частности, заявил, что то, как проверяют подписи — «это не позор, это преступление». Также на акцию уже пришли заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков и кандидаты от «Яблока» Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров и Юлия Галямина, в чьих подписях были найдены «несоответствия», которые не позволяют им быть зарегистрированными на выборах. Также в сквер пришли незарегистрированные кандидаты Константин Янкаускас и Илья Яшин.

Валерий Рашкин. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На данный момент возле сквера был замечен один автозак. Полиция со стороны Тверской улицы выставила ограждения возле Новопушкинского сквера.

Илья Яшин. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Накануне стало известно, что из-за найденных «несоответствий» в подписных листах в регистрации могут отказать почти всем независимым кандидатам. Среди них Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров, Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас и многие другие. В качестве причин чаще всего указано превышение допустимого 10%-ного уровня брака среди подписей и ошибки в сданных документах.

Проект «ОВД-Инфо» ранее сообщил о задержании кандидата от 38-го округа Владимира Бурмистрова, который направлялся на акцию.

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Дмитрий Гудков привел на своей странице в фейсбуке примеры найденных у него «несоответствий» и ошибок, которые допустили в избиркоме при вводе данных: «Например, запрос "Филимонова Дмитрий Владиславович". Или в имени вместо "Марины" — "Мирина". В базе данных никаких Мирин нет», — пишет Гудков, прикрепив в посту несколько десятков фотографий с подобными ошибками.

Кандидат от «Яблока» Елена Русакова сообщила, что ей три раза переносили выдачу протокола, а затем «незаконно тайно работали с подписными листами». Позже Русакова написала: «Якобы 20% брака не прошиты, не пронумерованы листы — бред безумцев». Многие избиратели, оставившие подписи за демократических кандидатов, стали записывать и выкладывать в социальные сети видео, на которых они с паспортом подтверждают свое существование.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Решение о регистрации кандидатов московские окружные избиркомы должны принять до 16 июля.