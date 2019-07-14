Участники «Массовой встречи кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями» дошли до мэрии Москвы

Участники несогласованной «Массовой встречи кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями» дошли от Новопушкинского сквера до здания мэрии Москвы.

Илья Яшин у мэрии Москвы. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На акции, по оценке корреспондентов «Новой газеты», присутствуют около двух тысяч человек. С ограды здания мэрии выступил, в частности, политик Илья Яшин.

«Мы требуем, чтобы оппозиция участвовала в выборах! Мы требуем, чтобы у граждан был выбор, была альтернатива! Мы требуем признания нашего человеческого и гражданского достоинства», — заявил он.

К присутствующим также обратились в том числе юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас. Независимые кандидаты заявили о проведении непрерывных акций протеста с 15 июля.

Константин Янкаускас у мэрии Москвы. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Напомним, несогласованная акция за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму началась в Новопушкинском сквере в 14:00. Проект «ОВД-Инфо» ранее сообщил о задержании кандидата от 38-го округа Владимира Бурмистрова, который направлялся на акцию.

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Накануне стало известно, что из-за найденных «несоответствий» в подписных листах в регистрации могут отказать почти всем независимым кандидатам. Среди них Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров, Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас и многие другие. В качестве причин чаще всего указано превышение допустимого 10%-ного уровня брака среди подписей и ошибки в сданных документах.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Решение о регистрации кандидатов московские окружные избиркомы должны принять до 16 июля.