В Томской области согласовали и спустя несколько дней запретили шествие в поддержку ЛГБТ

Мэрия города Стрежевой на северо-западе Томской области отказала в согласовании шествия в поддержку ЛГБТ, на который дала согласие 11 июля. Копии документов опубликовал в соцсетях активист Николай Алексеев.

В первом ответе чиновники разрешили провести шествие, предложив перенести его с центральной улицы на периферию в промзону, — из-за находившихся рядом пожарной части и детского центра туризма. Однако, по словам мэра города, чиновники «подробно изучили карту местности» и нашли в новом месте реабилитационный центр для детей-инвалидов.

Из-за «плотной застройки» города «невольными получателями указанной выше информации станут несовершеннолетние», из-за чего проведение шествия в поддержку ЛГБТ невозможно вовсе, резюмировали чиновники во втором ответе. «Мы сразу понимали, от кого обращение и о чем оно <..> Мы еще раз указали, что из-за отсутствия площадок проводить в городе это мероприятие не представляется возможным, — сказал мэр Валерий Харахорин журналистам. —

Только они успели обрадоваться, тут же получили отказ»

По словам Алексеева, Стрежевой был одним из почти 380 малых городов, где он со сторонниками пытался согласовать акцию в поддержку ЛГБТ, однако до согласования, даже на первом этапе, чиновники впервые пошли только в томском городе.